Sido: „Crazy, was manche Leute mit ’nem Stift machen können“

Sido hat allem Anschein nach etwas für Kunst übrig.

Der Musiker hat von der Grafik-Designerin und passionierten Zeichnerin Kristina Konradi ein, mit Bleistift angefertigtes Porträt spendiert bekommen. Und das ist so ausgezeichnet, dass der Rapper das gute Stück direkt auf „Instagram“ geteilt hat. Dazu schrieb er anerkennend: „Crazy, was manche Leute mit einem Stift machen können.“ Scherzend fügte er dann noch an: „Ich kann nicht mal richtig schreiben.“ Ob das denn wirklich stimmt? Schließlich wäre es als Rapper durchaus nützlich, schreiben zu können.

Sido geht in diesem Jahr übrigens auf Weihnachtstour.

Foto: (c) Murat Aslan / Universal Music