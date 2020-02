„Silbermond“: Der freie Tag im Bällebad

So eine Tour ist schon kräftezehrend. Das dürfen die Musiker von „Silbermond“ aktuell am eigenen Leib erfahren. Die Band um Frontfrau Stefanie Kloß spielt seit nunmehr über zwei Wochen Konzert um Konzert.

Allerdings scheint dabei aber auch immer etwas Platz für Albernheiten zu sein. Den besten Beweis dafür lieferten die Musiker via „Instagram“. Bevor es vorgestern (06.02.) in Dortmund weitergeht, konnte sie einen freien Tag genießen. Und dieser wurde prompt dazu genutzt, um im Bällebad herumzualbern wie kleine, gelöste Kids. In ihrer „Instagram“-Story gibt’s den entsprechenden Clip dazu: „Liebe Grüße vom Day Off“ heißt es da. So sieht dann wohl klassisches Kräftetanken bei „Silbermond“ aus.

Der Tourstart war übrigens ein voller Erfolg.

Foto: (c) Sony Music / Jens Koch