„Silbermond“: Gold in Österreich

Am Dienstagabend (11.02.) haben „Silbermond“ in Wien nicht nur ihren Tourabschluss feiern können.

Der Band wurde beim Konzert in der Wiener Stadthalle auch von „Sony Music Austria“ eine Edelmetallauszeichnung für ihr vorletztes Album „Leichtes Gepäck“ überreicht. In Österreich hat die Platte jetzt nämlich den Goldstatus erreicht, berichtet die „Musikwoche“. Das Album erschien im Dezember 2015 und hielt sich 23 Wochen in den österreichischen Charts.

Obwohl „Silbermond“ bereits ihr letztes Konzert im Rahmen ihrer Arena-Tour gegeben haben, ist es dies noch nicht alles für dieses Jahr gewesen. Ab Mai stehen noch einige Open-Air-Termine für die Band an.

Foto: (c) Sony Music / Harald Hoffmann