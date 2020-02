„Skunk Anansie“ kommen nach Deutschland

Ein Vierteljahrhundert „Skunk Anansie“ – das muss gefeiert werden und das machen die Briten auch.

Die Band geht zu Ehren ihrer Jubiläumsfeier auf große Best-of-Tour und macht im Rahmen dessen im November auch in Deutschland halt, wie „Promoters Group Munich“ berichtet. Gegründet 1994 durchbrach die Band mit einer kahlgeschorenen schwarzen Sängerin als Frontfrau das Schema von weißen, mittzwanzigjährigen Männern mit Gitarre. „Skunk Anasie“ entwickelten ihren eigene rauen und politischen Sound, den Sängerin Skin als Clit-Rock bezeichnete. Sie sagte: „Als schwarze Sängerin war es auf viele Arten schwer, akzeptiert zu werden, und dann habe ich auf der Bühne genau das gemacht, was ich mir in meinen Träumen ausgemalt hatte. Da fühlte ich mich das erste Mal wirklich: akzeptiert.“ Wer das live erleben möchte, muss schnell sein. Morgen (19.02.) startet bereits ab 10 Uhr der exklusive Pre-Sale auf „Eventim“. Der allgemeine Kartenvorverkauf geht dann am Freitag (21.02.) ebenfalls um 10 Uhr los.

Und hier die Termine:

03.11. Hamburg, Sporthalle

04.11. Wiesbaden, Schlachthof

17.11. München, TonHalle

25.11. Berlin, Columbiahalle

26.11. Köln, Palladium

Foto via PGM