„Smashing Pumpkins“ unterstützen „Guns N‘ Roses“

Bevor „Guns N‘ Roses“ im Sommer ihre Fans begeistern werden, wird ihnen von einer anderen Band kräftig eingeheizt. Wie jetzt laut „Musik Express“ offiziell bestätigt wurde, sind „Smashing Pumpkins“ als Vorband auf deren Welttournee mit dabei.

Allerdings beschränkt sich dies bisher nur auf eine kleine Anzahl ausgewählter Termine in den USA. „Smashing Pumpkins“-Frontmann Billy Corgan ist ja ein absoluter Super-Fan von Axl Rose. Bereits vor knapp drei Jahren sagte er in einem Interview über den „Guns N‘ Roses“-Frontmann: „Wenn ich mir Axl Rose anschaue, dann sehe ich eine absolut freie Person. Das liebe ich an ihm. Ich liebe, dass er einen Scheiß auf alles gibt. Das ist total faszinierend, weil es wirklich nur eine Handvoll amerikanischer Ikonen gibt, die wirklich frei sind.“

Hier die Termine von „Guns N‘ Roses“ im deutschsprachigen Raum:

26.05.2020 – München, Olympiastadion

02.06.2020 – Hamburg, Volksparkstadion

09.06.2020 – Wien, Ernst-Happel-Stadion

14.06.2020 – Bern, Stade de Suisse

