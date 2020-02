Sting wollte mit Juice Wrld arbeiten

Sting wünschte, er hätte mit Juice Wrld zusammengearbeitet, bevor dieser so jung gestorben ist. Der Musiker verwendete nämlich für seinen Hit „Lucid Dreams“ ein Sample von Stings „Shape of My Heart“.

Gegenüber „Billboard“ meinte der 68-Jährige: „Als ist es hörte, erkannte ich etwas sehr Besonderes in dieser Erweiterung. Ich fand, es war eine wundervolle Interpretation, Erweiterung. Und natürlich habe ich es unterstützt. Ich habe den Mann nie getroffen und war entsetzt, als er so unnötig und tragisch gestorben ist. Er finde, er hatte ein großartiges Talent und wir werden ihn vermissen. Ich hätte es toll gefunden, mit ihm zusammenzuarbeiten.“

Am 08. Dezember ist Juice Wrld an einer Überdosis aus Oxycodon und Codein gestorben. Aktuell wird darüber nachgedacht, posthum ein Album von ihm herauszubringen.

