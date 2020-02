„Stone Temple Pilots“ haben neues Album am Start

„Stone Temple Pilots“ sind zurück und haben neue Musik in petto. Die US-Band bringt bereits am Freitag (07.02.) ihr achtes Studioalbum „Perdida“ heraus, berichtet „Warner Music“. Der Titel steht demnach für Verlust. Gitarrist Dean DeLeo erklärte: „Du musst es durchleben, um es schreiben zu können, und dieses Album ist eine Reflexion darüber, wo wir in der letzten Zeit standen.“

Hier die Tracklist:

1. Fare Thee Well

2. Three Wishes

3. Perdida

4. I Didn t Know The Time

5. Years

6. She s My Queen

7. Miles Away

8. You Found Yourself

9. I Once Sat At Your Table

10. Sunburst

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos