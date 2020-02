Super Bowl 2020: Shakira will Vielfalt feiern

Shakira hat versprochen, bei ihrem Auftritt in der berühmten Super Bowl Half-Time Vielfalt und das Leben zu ehren. Damit möchte die Sängerin dem tödlich verunglückten Kobe Bryant gedenken.

Sie und Jennifer Lopez – die ebenfalls in der Half-Time Show auftreten wird – waren jetzt bei einer offiziellen NFL-Pressekonferenz dabei. Dort sagte Shakira: „Das Leben ist so zerbrechlich. Deshalb müssen wir jeden Moment so intensiv erleben, wie wir nur können. Ich glaube, dass wir uns am Sonntag alle an Kobe erinnern werden. Wir werden das Leben und die Vielfalt in diesem Land feiern. Ich denke, er wäre stolz, wenn er die Nachricht, die wir auf der Bühne rüber bringen wollen, sehen könnte.“

Welche Songs die beiden Damen am Sonntag (02.02.) performen werden, ist noch nicht bekannt. Das „Billboard Magazine“ hat aber schon einmal ein Traumsetlist zusammengestellt.

Eröffnung von Jennifer Lopez: „Let’s Get Loud“ / „On the Floor“ (Medley)

Einstieg Shakira: „Can’t Remember to Forget You” / “Dare” / “Beautiful Liar (Medley)

Spanischsprachige Songs: “Crazy” / “La Tortura“ / „Dinero“ / „El Anillo“

Großes Finale: „Whenever, Wherever“ / „Live It Up”

Foto: (c) Michael Beach / Average Socialite / PR Photos