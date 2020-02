Super Bowl 2020: Verrückte Wetten zu den Musik-Acts

Amerikaner lieben ihren Football, und sie lieben irre Wetten. Warum den ganzen Spaß also nicht miteinander kombinieren? Das Finale der National Football League, der Super Bowl, ist immer wieder ein gefundenes Fressen für Wettanbieter. Jedes Jahr gibt es wirklich kuriose Wettangebote zu bestaunen. Beispiel gefällig?

Demi Lovato singt in diesem Jahr bekanntlich die Hymne kurz vor Spielstart. Deswegen haben sich Buchmacher hingesetzt und errechnet, wie lange die 27-Jährige im Schnitt für die Hymne braucht. Das Ergebnis: Eine Minute und 57 Sekunden. Daraus resultierte folgendes Wettangebot: Sollte Lovato mehr als zwei Minuten brauchen, gibt’s pro 100 Dollar Einsatz schwache 59 Dollar zurück. Sollte sie allerdings zügig durchkommen und unter der magischen Marke bleiben, werden aus 100 Dollar immerhin 130 Dollar. Auch bezüglich der Halftime-Show von Jennifer Lopez und Shakira gibt’s interessante Wetten. Im Fokus der Anbieter? Welche Songs die beiden performen werden! Das Fünffache des Einsatzes winkt beispielsweise, wenn Shakira ihren Hit „Whenever, Wherever“ singen wird. Bei JLo gibt’s die gleiche Quote für den Dance-Hit „On The Floor“. Ein bisschen lukrativer wäre hingegen ein Tipp auf „Jenny From The Block“. Da liegt die Quote bei 5,25.

Sicher ist bislang eigentlich nur, dass Jennifer Lopez und Shakira sehr fit und top vorbereitet beim Super Bowl auftreten werden.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos