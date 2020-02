Super Bowl LIVE: Was erwartet uns?

Schonmal den Namen Super Bowl gehört? Bestimmt, schließlich handelt es sich dabei um ein globales Riesenevent.

Der Super Bowl ist das große Finale der American Football Liga, das alljährlich im Februar ausgetragen wird. Zwei Teams treffen aufeinander und versuchen ein ledernes Ei von einer Seite des Feldes zur anderen zu transportieren. Dabei wird das Spielgerät im besten Fall spektakulär geworfen und gefangen. Stundenlang. Klingt irgendwie gar nicht so spektakulär, trotzdem möchte gefühlt kein Sportfan der Welt den Super Bowl verpassen. In den USA schalten jährlich über 100 Millionen TV-Zuschauer rein und auch in Deutschland erfreut sich American Football wachsender Beliebtheit. Deswegen hier ein paar Infos, die es über den diesjährigen Super Bowl zu wissen gibt:

– Der Super Bowl wird zum 54. Mal ausgetragen

– Der Austragungsort wechselt jedes Jahr: Dieses Mal findet das Endspiel im Sun Life Stadium in Miami, Florida statt

– Es treffen die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers aufeinander

– Für die Chiefs geht eine lange Durststrecke zu Ende. Sie standen zuletzt vor 50 Jahren (1970) im Bowl. Damals gewannen sie das erste und einzige Mal gegen die Minnesota Vikings

– Die 49ers könnten den Bowl dieses Jahr zum sechsten Mal gewinnen. Damit würden sie neben den New England Patriots und den Pittsburgh Steelers zum Rekordsieger aufsteigen

– Die 49ers verloren bislang nur einmal im Super Bowl – beim letzten Auftritt 2013 gegen die Baltimore Ravens. Der letzte Sieg datiert von 1995

– In Sachen musikalischer Unterhaltung gibt’s dieses Jahr Frauenpower pur: Die berühmte Halftime-Show wird von Jennifer Lopez und Shakira performt, die Hymne singt Demi Lovato

– Die wichtigste Info für deutsche Fans: Der Super Bowl findet – nach unserer Zeit – in der Nacht von Sonntag auf Montag statt (02. – 03.02.). Übertragen wird er von „ProSieben“ und dem Sport-Streamingdienst „DAZN“.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos