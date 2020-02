Suzanne Vega: Ihr Live-Album erscheint am…

Suzanne Vega kommt nicht nur im Juli nach Deutschland. Im Vorfeld veröffentlicht die Sängerin auch noch ein neues Album.

Wie „Beats International“ jetzt verlauten lässt, erscheint am 01. Mai ihr Live-Werk „An Evening of New York Songs and Stories”. Die Platte wurde letztes Jahr während ihres Konzertes im legendärem New Yorker Café Carlyle aufgenommen. Vega selbst meinte dazu: „Es ist immer eine Freude, im Café Carlyle in New York City zu spielen. (…) Das ist ein kleiner, exklusiver Club, in dem schon Legenden zu Gast waren von Eartha Kitt bis hin zu Judy Collins. Und es ist auch der Ort, an dem Jackie Kennedy Audrey Hepburn traf. Ich liebe es für seinen Bohemian, alte Welt-Glamour! (…) Ich habe Songs gespielt, die von New York City inspiriert wurden oder für die New York den Hintergrund geliefert hat.“

Vor ihrer Tour im Sommer stellt Suzanne Vega das Album bereits am 08. Mai live in Berlin vor.

Foto: (c) George Holz