Suzanne Vega kommt nach Deutschland

Suzanne Vega beehrt endlich wieder Deutschland mit einer Tour. Neben ihrem exklusiven Konzert anlässlich ihres Live-Albums “An Evening of New York Songs and Stories” am 08. Mai in Berlin kommt Suzanne Vega bereits im Juli mit einem Best of im Gepäck in die Bundesrepublik, berichtet „Almsick“. Karten für die Konzerte in Hamburg und Köln sind bereits erhältlich, der Vorverkauf für Freiburg startet demnächst.

Hier die genauen Tour-Termine:

10.07.2020 Hamburg, Mojo

11.07.2020 Köln, Gloria

15.07.2020 Freiburg, ZMF

Foto: (c) George Holz