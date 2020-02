Swiss Music Awards 2019: Die Nominierten

Die Nominierten der diesjährigen Swiss Music Awards stehen fest. Stefanie Heinzmann, Beatrice Egli und Loredana kämpfen demnach um die Trophäe in der Kategorie „Beste Female Act“. Das männliche Pendant könnte an Stephan Eicher, Kunz oder Luca Hänni gehen. In der Kategorie „Best Group“ konkurrieren „Göla & Trauffer“, „Heimweh“ und „Patent Ochsner“ um den Preis. Wer letztendlich das Rennen macht, zeigt sich am 28. Februar.

Hier alle Nominierten:

BEST FEMALE ACT

Beatrice Egli

Stefanie Heinzmann

Loredana

BEST MALE ACT

Stephan Eicher

Kunz

Luca Hänni

BEST GROUP

Gölä & Trauffer

Heimweh

Patent Ochsner

BEST BREAKING ACT

Marie-Claude Chappuis

Loredana

Stubete Gäng

SRF 3 BEST TALENT

Monet192

Sensu

Naomi Lareine

BEST ACT ROMANDIE

L’Eclair

Makala

Muthoni Drummer Queen

BEST LIVE ACT

Hecht

Lo & Leduc

Patent Ochsner

BEST ALBUM

Gölä & Trauffer – Büetzer Buebe

Kunz – Förschi

Patent Ochsner – Cut Up

BEST HIT

Loco Escrito – Punto

Luca Hänni – She Got Me

Patent Ochsner – Für Immer Uf Di

BEST HIT INTERNATIONAL

Lewis Capaldi – Someone You Loved

Lady Gaga & Bradley Cooper – Shallow

Lil Nas X – Old Town Road

BEST SOLO ACT INTERNATIONAL

Billie Eilish

Capital Bra

Ed Sheeran

BEST GROUP INTERNATIONAL

Capital Bra & Samra

PNL

Rammstein

BEST BREAKING ACT INTERNATIONAL

Angèle

Lewis Capaldi

Billie Eilish

