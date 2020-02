Taylor Swift-Fans fragen: „Gibt es etwas, das du nicht kannst?“

Taylor Swift hat vorgestern (27.02.) das Musikvideo zu ihrer Single „The Man“ veröffentlicht und damit ihre Fans total überrascht. In dem Clip sieht man nämlich einen Kerl, wie er von seinen Arbeitskollegen bejubelt wird, auf einer Yacht umgeben von etlichen Bikini-Models mit Champagner feiert, im Club mit Geld um sich wirft und einfach ausrastet, wenn ihm danach ist. Doch ist das wirklich ein Mann in dem Video? Nein! Wie sich am Ende zeigt, spielt Swift den Typen. Und dabei ist sie so geschickt geschminkt, dass keiner ihrer Fans dies vor Ablauf des Videos erahnen.

In den Kommentaren auf „YouTube“ heißt es deswegen beispielsweise auch: „Der Mann war in Wirklichkeit Taylor? Überwältigend!“ Und: „Lasst mich das klarstellen: Sie schreibt und singt den Song, ihr gehören die Rechte an der Musik und sie führt bei dem Video Regie, produziert es und spielt darin auch selbst mit? Was zur Hölle, Taylor? Gibt es etwas, das du nicht kannst?“

Kein Wunder, dass Matt Healy von „The 1975“ unbedingt mit Taylor Swift zusammenarbeiten möchte. Die Gelegenheit dazu hat er erst kürzlich verpasst.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos