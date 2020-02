Taylor Swift feiert Verkaufserfolge in den USA

Die vergangene Dekade hat es sehr gut mit Taylor Swift gemeint.

Während Albumverkäufe zu Beginn des Jahrzehnts zurückgegangen sind, hat Streaming die Singleverkäufe in die Höhe getrieben und das hat sich besonders für die Sängerin bezahlt gemacht. Denn zwischen 2010 und 2020 hat Swift mehr Singles in den USA verkaufen können als jeder andere Musiker. Wie das „Forbes Magazine“ berichtet, kommt die 30-Jährige auf fast 76 Millionen Stück. Im Vergleich dazu: Eminem konnte in der letzten Dekade in den Vereinigten Staaten nur 63,5 Millionen Singles verkaufen.

Kein Wunder also, dass Taylor Swift bei den NME Awards zum besten Solo-Künstler der Welt gekürt wurde.

Foto: (c) Universal Music