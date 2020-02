Tekashi 6ix9ine will sein Zuhause in eine Art Festung verwandeln

Rapper Tekashi 6ix9ine sitzt derzeit im Knast und ist somit auch sicher vor seinen ehemaligen Gang-Kollegen, die er für einen Deal an die Staatsanwaltschaft ausgeliefert hat. Offenbar schmiedet der Rapper jetzt aber Pläne, wie sein Leben danach aussehen könnte.

Wie „TMZ“ berichtet, will der 23-Jährige aus Sicherheitsgründen aus Brooklyn wegziehen, am liebsten sogar komplett weg von New York. Das könnte aber schwierig werden, da der Musiker dafür die Zustimmung der Behörden benötigt, denn eine konstante Bewachung während seiner Bewährungszeit ist Teil seiner Strafe. Laut dem Bericht will Tekashi 6ix9ine sein neues Heim auf jeden Fall in eine Art Festung verwandeln, inklusive kleiner Privatarmee.

Dann bleibt zu hoffen, dass der Rapper geeignetes Personal für seinen Sicherheitstrupp findet, denn seine Bodyguards wollen den Job nämlich nicht mehr machen.

Foto: (c) STPR / PR Photos