„The 1975“: Ihre nächsten Projekte

„The 1975“ stehen zwar gerade noch unmittelbar vor der Veröffentlichung ihres kommenden Albums „Note On A Conditional Form“, doch die nächsten Projekte sind schon in der Mache.

Frontmann Matt Healy erzählte gegenüber „Apple Music’s New Music Daily“: „Ich denke, dass sich ‚The 1975‘ konstant entwickeln. (…) Während wir also herausfinden, was das sein wird, gibt es viele Dinge, die wir machen werden. ‚The 1975‘ operieren nicht wirklich ohne einander.“ Und er wird noch konkreter und erklärte: „Eine Sache, die wir tun werden ist ein Matty-Album und George [Daniel, Drummer] macht ein George-Album. Und wir werden die Platten des jeweils anderen produzieren.“

Das Album „Note On A Conditional Form” erscheint übrigens am 24. April.

Foto: (c) Rui M. Leal / PR Photos