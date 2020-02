Was haben „The 1975” nur vor?

Frontmann Matt Healy hatte sich kürzlich mit einer ungewöhnlichen Bitte an seine Fans gewandt. Auf „Twitter“ schrieb er: „Hey, ich schreibe einen Song. Schickt mir eine Sprachaufnahme von eurem Handy, in der ihr das verletzendste vorlest, was über euch gezwitschert/geschrieben wurde und schickt es an [email protected] Danke!“

Ob dieser Song noch auf der kommenden Platte „Notes On A Conditional Form“ landen wird, ist nicht bekannt.

Foto: (c) Universal Music