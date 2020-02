„The Cranberries“ mögen „Bad Wolves”-Cover von “Zombie” nicht

Mit „Zombies“ haben „The Cranberries“ den erfolgreichsten Song ihrer Karriere geliefert. „Bad Wolves“ coverten das Stück und veröffentlichten ihre Version davon nur wenige Tage nachdem die „Cranberries“-Frontfrau Dolores O’Riordan auf so tragische Weise starb. Sehr unpassend, wie die verbliebenen Bandmitglieder finden.

Drummer Fergal Lawler sagte im Interview mit „ABC News Radio“: „Ich mochte es nicht wirklich. Es ist einfach nicht mein Fall. (…) Die ganze Sache kam mir ein wenig unsensibel vor.“

Eigentlich hätte Dolores O’Riordan an der Cover-Version von „Bad Wolves“ sogar mitarbeiten sollen. Doch genau an dem Tag ertrank sie in der Badewanne ihres Hotelzimmers.

Foto: (c) LooMee TV