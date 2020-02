„The Districts“: Plädoyer für den Moment

Im Hier und Jetzt zu leben und einfach mal den Moment zu genießen – darum geht es in dem neuen Album „You know I’m not going anywhere“ von „The Districts“. Die Platte erscheint am 13. März, wie „Bertus Musikvertrieb“ berichtet. Allerdings ist es nicht leicht für die Indie-Rockband gewesen, dieses Album zu schreiben. Doch letztendlich hat es sie näher zusammengerückt.

Frontmann Rob Grote erklärte über die Platte: „Es handelt vom Traum ewig andauernder Liebe, die den sehnsüchtig gehegten Wunsch erfüllen vermag, den Tod aufzuschieben. Das Album ist ein Appell im Hier und Jetzt zu sein, das Alltagsleben zu überwinden, das Spezielle und die besonderen Menschen zu schätzen. Wir rufen dazu auf, auch im Angesicht konstanter Veränderung man selbst zu bleiben und den Grundsatz zu achten, sich nicht vorschnell treiben oder bestimmten zu lassen.“

Hier die Tracklist:

1. My Only Ghost

2. Hey Jo

3. Cheap Regrets

4. Velour and Velcro

5. Changing

6. Descend

7. The Clouds

8. Dancer

9. Sidecar

10. And the Horses All Go Swimming

11. 4th of July