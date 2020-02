„The Fratellis“ kündigen neues Album an

Gute Nachricht für alle „The Fratellis“-Fans: Die schottische Rockband bringt am 08. Mai ihr neues Album „Half Drunk Under A Full Moon” heraus, berichtet „contactmusic.com“. Frontman Jon Fratelli sagte dazu: „Auf der letzten Platte haben wir unseren Sound erweitert, in dem wir neue Ideen ausprobiert haben, von denen alle, meiner Meinung nach, funktioniert haben. Der Plan mit diesem Album war es, diese Ideen noch weiterzutreiben.“

Hier die Tracklist:

1. ‚Half Drunk Under a Full Moon‘

2. ‚Need a Little Love‘

3. ‚Lay Your Body Down‘

4. ‚The Last Songbird‘

5. ‚Strangers In The Street‘

6. ‚Living In The Dark‘

7. ‚Action Replay‘

8. ‚Six Days In June‘

9. ‚Oh Roxy‘

10. ‚Hello Stranger‘

Foto via PGM