„The Magic Gang“: Single und Album

„The Magic Gang“ haben neue Musik am Start: Nachdem die britische Indieband vor rund zwei Jahren ihre Fans mit ihrem selbstbetitelten Debüt beeindruckten, legen sie jetzt nach und zwar in Form der Single „Think“.

Gitarrist und Frontmann Kris Smith erklärte laut „Warner Music“ dazu: „Think’ warnt zur Vorsicht. Es geht darum Konflikte zu vermeiden und anderen das Leben nicht unnötig schwer zu machen.” Und damit nicht genug: Am 15. Mai erscheint bereits das neue Werk von „The Magic Gang“. Album Nummer zwei trägt den Titel „Death Of The Party“.

Das passende Musikvideo zu „Think“ gibt es übrigens auch schon.

Foto: (c) Roger Deckker / Warner Music