„The Strokes“ kommen für ein Konzert nach Deutschland!

Nachdem die Fans sieben Jahre auf ein neues Album warten mussten, gibt es dieses Jahr endlich ein Neues von „The Strokes“.

Und noch eine Überraschung, über die sich vor allem die deutschen Fans freuen dürften: Die Rockband kommt im Rahmen ihrer Welttournee nächste Woche sogar für ein Konzert nach Deutschland, und zwar am 14. Februar nach Berlin in die Columbiahalle. Das verkündete die Band via „Twitter“. Der Ticketvorverkauf startet gestern (05.02.) um 11 Uhr.

Übrigens gab es seit 2013 kein neues Album mehr von „The Strokes“ und die letzte neue Musik stammt aus dem Jahr 2016 in Form der EP „Future Present Past“.

Foto: (c) Sony Music