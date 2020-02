The Weeknd kommt nach Deutschland

Die Ankündigungen hören bei The Weeknd einfach nicht auf: Nachdem der Sänger kürzlich das Erscheinungsdatum seines neuen Albums „After Hour“ bekanntgab – am 20. März – folgt jetzt die nächste freudige Nachricht für seine Fans. Mit seinem kommenden Werk geht der Kanadier natürlich auch auf Tour und macht im Rahmen dessen Ende des Jahres in Deutschland Halt. Wie der „Rolling Stone“ berichtet, beginnt der exklusive Pre-Sale für Besitzer von „American Express“-Karten bereits am 25. Februar um 09 Uhr. Der allgemeine Vorverkauf geht dann am 28. Februar um 10 Uhr los.

Und hier die Termine:

29.10.2020 Berlin – Mercedes-Benz Arena

31.10.2020 München – Olympiahalle

08.11.2020 Hamburg – Barclaycard Arena

09.11.2020 Köln – LANXESS arena

Foto: (c) Universal Music