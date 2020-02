Thomas Gottschalk bekommt Show zum 70. Geburtstag

Thomas Gottschalk wird öffentlich in seinen 70. Geburtstag am 18. Mai hineinfeiern. Und zwar mit einer ZDF-Show live aus Berlin. Wie der „Spiegel“ berichtet, werden in der Sendung, die am Vorabend beginnen und bis nach Mitternacht dauern soll, Weggefährten und Freunde des Jubilars zu Gast sein. Welche das sind, soll auch für Gottschalk eine Überraschung sein.

Das freut den Entertainer offenbar, denn er sagte dem Nachrichtenmagazin: „Zum Siebzigsten erfüllt mir der Sender endlich den Wunsch nach einer Show, auf die ich mich weder vorbereiten muss noch kann. Man schmeißt mir eine Liveparty, und ich habe keine Ahnung, wer eingeladen wurde. Ich hoffe nur, dass ich alle Gäste kenne, die da kommen.“

Einige Wochen später soll Gottschalk fürs ZDF übrigens die Fortsetzung von „50 Jahre Hitparade“ aufzeichnen, einer der erfolgreichsten Unterhaltungsshows des vergangenen Jahres.

