Til Schweiger im Liebesrausch

Til Schweiger ist ganz offensichtlich so verliebt wie schon lange nicht mehr.

Zumindest lassen das die Posts vermuten, die der 56-Jährige jetzt auf „Instagram“ veröffentlicht hat. Dort lässt der Filmemacher seine Fans an seinem Glück mit seiner neuen Freundin Sandra teilhaben. Vor zwei Tagen postete er bereits ein gemeinsames Kussfoto in Schwarz-Weiß, das er mit den Worten kommentierte: „Ich liebe dich so sehr, mein Schatz!“. Doch damit noch nicht genug: Schweiger teilte ein weiteres Liebesfoto der beiden, das seine Freundin lachend neben ihm zeigt. Schweigers Worte: „Ich liebe dein Lächeln, Schildkröte!“ Das Ganze garnierte er mit dem Hashtag #justhappy, zu deutsch „einfach nur glücklich“.

Kennengelernt hat Schweiger eigenen Aussagen zufolge seine Sandra erst am 10. Januar während der „NDR Talkshow“, die dort die Künstlerbetreuung übernommen habe.

Foto via BANG Showbiz