Til Schweiger: Tai Chi und Yoga haben nicht geholfen

Til Schweiger hat sich keine Pläne für das laufende Jahr gemacht.

Im Interview mit „News“ sagte der 56-Jährige dazu: „Ich mache keine Pläne, weil es eh so kommt, wie es kommt. Wünschen kann man sich viel, aber ob das in Erfüllung geht? Das heißt nicht, dass man nicht träumen soll. Aber ich versuche, realistisch zu träumen. Ich hoffe einfach, dass mir auch weiterhin gute Geschichten einfallen. Und dass ich noch den ein oder anderen guten Film machen oder das ein oder andere Hotel oder Schiff-Restaurant eröffnen kann.“ Außerdem erklärte Schweiger, woher er die Energie für seine Projekte nimmt. Er sagte: „Ich bin so auf die Welt gekommen. Mit 19 hat mein Hausarzt zu mir gesagt: ‚Til, du stehst ständig so unter Strom – du musst Tai Chi oder Yoga machen, um etwas runterzukommen.‘ Habe ich dann auch probiert, hat aber nicht funktioniert. Es ist ganz einfach: Ich liebe das, was ich mache. Daraus ziehe ich viel Energie.“

Wenn sein Leben ein Film wäre, was dann der Titel wäre, dazu sagte er noch: „Das ist einfach: ‚Der bewegte Mann‘.“

Foto via BANG Showbiz