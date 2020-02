Til Schweiger wollte eigentlich mal Lehrer werden

Für Til Schweiger stand nicht schon immer fest, dass er Schauspieler werden würde. Es hätte auch anders kommen können, wie der 56-Jährige im Interview mit „News“ verraten hat.

Er sagte: „Als ich auf die Schauspielschule ging, habe ich allenfalls davon geträumt, mal in einem ‚Schimanski-Tatort‘ die Hauptrolle spielen zu können. Denn 1986 gab es eigentlich keine Filmindustrie in Deutschland. Vor allem für kommerzielle Filme, die vom Publikum goutiert worden wären. Die große Ausnahme war ‚Männer‘ von Doris Dörrie. In meinem Abschlussjahr habe ich mich ernsthaft gefragt, ob ich von dem Beruf überhaupt mal würde leben können. Die meisten Schauspieler waren arbeitslos. Ich wollte versuchen, beim Fernsehen unterzukommen; an Kinofilme habe ich damals überhaupt nicht gedacht. Da war ich 27 und dachte, ich gebe mir Zeit, bis ich 30 bin. Wenn ich bis dahin einen Fuß in die Tür kriege, mache ich weiter; und wenn nicht, studiere ich Germanistik und werde Lehrer.“

Außerdem verriet er auch, dass nicht der Wunsch nach Ruhm und Geld ihn zum Schauspielberuf gebracht hat: „Ich komme aus Gießen. Und in Gießen kommt man 1986 nicht auf die Idee zu sagen: ‚Ich will jetzt reich und berühmt werden.'“

Foto via BANG Showbiz