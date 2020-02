Tom Walker: „Wir haben’s geschafft“

Tom Walker ist aktuell im deutschsprachigen Raum zugegen, allerdings nicht, um mit seiner Musik zu begeistern. Der 28-Jährige genießt einen ausgiebigen Skiurlaub. Dafür hat er sich die Berge bei Zell am See in Österreich ausgesucht.

Zur Ankunft Anfang der Woche schrieb er auf „Instagram“: „Wir haben’s geschafft. Gott, ich liebe es, in den Bergen zu sein.“ Dazu postete der Sänger ein paar erste Impressionen. Voll ausgestattet im Schnee kniend oder mit einem Bier in der Hand, Walker scheint sich direkt wohl zu fühlen, obwohl das letzte Mal auf dem Snowboard schon ziemlich lange her zu sein scheint. In einem Posting wenige Stunden zuvor schrieb er: „Ich werde das erste Mal seit Jahren wieder snowboarden gehen. Ich bin so saumäßig aufgeregt! Macht euch auf viele schneebepackte Bilder gefasst!“ Es scheint in nächster Zeit also noch mehr zu kommen.

Tom Walker freut sich übrigens ähnlich euphorisch auf Studiozeit.

Foto: (c) Sony Music