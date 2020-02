Tones And I teilt Live-Performance für guten Zweck

Tones And I kämpft weiterhin für den Wiederaufbau ihrer Heimat. Die verheerenden Buschfeuer in Australien sind der Sängerin natürlich sehr nahe gegangen, weswegen sie ein Benefizkonzert in Melbourne ins Leben rief und dort, in Gesellschaft von etlichen anderen Künstlern, ihre Single „Never Seen The Rain“ zum Besten gab. So kamen dort umgerechnet rund 53.000 Euro zusammen, die an unterschiedliche Buschfeuer-Hilfsorganisationen und Feuerwehren überall in Australien gespendet wurden. Und wie „Online & Print PR“ berichtet, geht es damit noch weiter. Auf ihren „YouTube“-Channel teilte Tones And I das aufgezeichnete Konzert. Am Ende haben die Fans die Möglichkeit, ein Buschfeuer-Benefiz-T-Shirt kaufen, dessen Erlöse gespendet werden.

Und wer von Tones And I noch mehr live sehen möchte, hier sind ihre Tour-Termine in Deutschland:

08.03. Köln, Live Music Hall

11.03. Berlin, Huxleys Neue Welt

12.03. Hamburg, Fabrik Altona

21.03. München, Backstage Werk

Foto: (c) Warner Music