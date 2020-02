Tourabschluss bei „Silbermond“

Vorgestern Abend (11.02.) haben „Silbermond“ ihre „Schritte“-Tour mit einem fulminanten Konzert in Wien beendet.

Auf „Instagram“ bedankt sich die Band bei ihren Fans mit den Worten: „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sagen wir heute Danke Wien! Wir haben den Tourabschluss hier jede Sekunde lang genossen und tief in unserer Erinnerung gespeichert. Danke an alle, die uns in einer der 15 Städte auf dieser unglaublich irren schönen Tour besucht haben. Wir sind überglücklich und wahnsinnig melancholisch zugleich.“ Doch keine Sorge, das ist es noch nicht ganz von „Silbermond“ gewesen. Die Musiker fügen nämlich noch hinzu: „…aber nicht mehr lange und dann starten wir wieder in die Freiluftsaison mit Euch. In diesem Sinne: Wir lieben euch, viermal Danke und bis bald!“

Und hier die Open-Air-Termine:

28/05 AT – Graz, Kasemattenbühne

29/05 AT – Krems a.d. Donau Kremser, Musikfrühling

30/05 AT – Gmunden, Gmunden Rockt

19/06 Olpe-Sondern, Olpe am Biggesee

26/06 Künzelsau, Würth Open Air

27/06 Baiersbronn, Baiersbronn Open Air

05/07 Eckernförde, Strand Open Air

12/07 CH – Locarno, Moon & Stars 2020

18/07 Rosenheim, Sommerfestival 2020

23/07 Lörrach, Stimmen 2020

20/08 Gießen, Gießener Kultursommer

21/08 Dresden, Filmnächte am Elbufer

22/08 Dresden, Filmnächte am Elbufer

28/08 Bochum, Zeltfestival Ruhr

29/08 Nordhorn, 7. Grafschaft Open Air

31/08 Aachen, Kurpark Classix

04/09 Lebach, Zeltfestival Saar

05/09 Osterholz-Scharmbeck, Freigelände Stadthalle

Foto: (c) Sony Music / Jens Koch