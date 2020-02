Troye Sivan und der lange Kratzer im Gesicht

Das dürfte richtig schmerzhaft sein. Troye Sivan hat neuerdings einen sehr langen Kratzer im Gesicht, direkt unter dem linken Auge.

Was so ein bisschen wie die Narbe von „König der Löwen“-Schurke Scar aussieht, hat auch tatsächlich einen tierischen Ursprung. Via „Instagram Story“ erklärte der Sänger: „Ich habe neben einem brutalen Pitbull geschlafen, der sich morgens in mein Gesicht ausdehnte.“ Naja, manche haben es eben gerne etwas wilder im Bett.

Troye Sivan sieht es übrigens immer noch – sechs Jahre nach Outing – als Challenge an, sich mit seiner Sexualität anzufreunden.

Foto: (c) PR Photos