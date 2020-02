Tupac Shakur neue Doku belegt, dass er lebt

Tupac Shakur lebt! Mit dieser Theorie beschäftigt sich die neue Dokumentation „2Pac: The Great Escape From UMC“ von Regisseur Rick Boss. Er behauptet, wie der Titel schon erahnen lässt, dass der Rapper nicht gestorben ist, sondern mithilfe eines Körperdoubles aus dem Krankenhaus nach New Mexiko geflüchtet ist.

Gegenüber „KTNV“ erzählte der Filmemacher: „Man kann eine fiktive Geschichte schreiben, aber dies ist keine Fiktion. In der Dokumentation geht es darum, dass Tupac es tatsächlich schafft, aus dem University Medical Center hier in Vegas zu fliehen, nach New Mexico zieht und Schutz von dem Navajo-Stamm erhält.“ Diese Informationen beruhen seiner Recherche nach auf „Fakten“.

Der Film „2Pac: The Great Escape From UMC“ wird voraussichtlich nächstes Jahr erscheinen.

