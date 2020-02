„Turnstile“ kommen nach Deutschland

Punk-Fans dürfen sich freuen: „ “ kommen im März mit ihrem aktuelle Album „Time & Space“ für fünf Konzerte nach Deutschland! Wie „Warner Music“ mitteilt, wurde das Album kürzlich von „GQ“ als „The Best Albums That Shaped the 2010s“ betitelt. Erst vor einigen Tagen hatte die Band mit der Veröffentlichung ihrer EP „Share A View“ überrascht.

Und hier die Termine:

03.03. Köln, Gebäude 9

04.03. Dresden, Chemiefabrik

05.03. Berlin, SO36

06.03. München, Backstage Hallo

07.03. Wiesbaden, Schlachthof

Foto: (c) Warner Music / Jimmy Fontaine