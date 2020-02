Überraschungs-Auftritt: Justin Bieber in Kanye Wests Gottesdienst

Justin Bieber und Kanye West machen gemeinsame Sache – beim Gottesdienst. Der Rapper hält bereits seit Monaten regelmäßig Messen ab, bei denen auch immer wieder Promis mitbeten und vor allem mitsingen. Auch Justin hat bereits früh klargemacht, dass er gerne mal bei einem dieser Kirchen-Events dabei wäre.

Jetzt war es endlich so weit: Der Sänger hat sich bei einem von Kanyes Gottesdiensten das Mikrofon geschnappt und einen Gospelhit performt. Auf einem „Instagram“-Clip ist Bieber zu sehen, wie er am vergangenen Sonntag (23.02.) bei einer gemeinsamen Messe mit Kanye und dessen Gemeinde auftritt. Darin singt er den Song „Never Would Have Made It“ von Marvin Sapp, während die Menge um ihn herum jubelt.

Immer wieder gesellen sich Promis bei Kanyes Gottesdienst dazu: Bei eine Open-Air-Messe schaute beispielsweise auch Hollywood-Star Brad Pitt im Sommer 2019 vorbei.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos