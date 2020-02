Umfrage: Wann entdecken Kinder ihre Lieblingsband?

Die Bands, die wir in unsere Jugend toll fanden, begleiten uns meist ein ganzes Leben lang. Und das ist kein Zufall.

Eine Umfrage von „TickPick“, an der 500 Eltern und Musikhörer teilgenommen haben, hat jetzt herausgefunden, dass junge Menschen mit zirka 13 Jahren ihre Lieblingsband entdecken. Zudem gibt es, wie „Musik Express“ aus der Umfrage berichtet, zehn Faktoren, die den Geschmack eines jungen Musikfans am meisten bestimmen und zwar in unterschiedlicher Gewichtung: „Freunde (66%), Radio (59%), Filme(52%), Vater (48%), Mutter (45%) und TV-Serie (44%) sowie Konzerte/Festivals (39%), Geschwister (33%), sozialen Medien (23%) und Hobbys/Interessen (20%). Weiterhin stellte die Umfrage fest, dass bei Kindern und Jugendlichen Hip-Hop und Rap das bevorzugte Genre ist, während ihre Eltern mehrheitlich Rock bevorzugen.

Außerdem gaben 64 Prozent der Eltern an, dass sie versucht haben, den Musikeinfluss bei ihren Kindern zu beeinflussen.