Ungeschminkte Demi Lovato: „Ich liebe mich“

Ohne Make-up und vor allem ohne Filter – so präsentiert sich Demi Lovato jetzt auf „Instagram“.

Zu einem solchen Selfie schrieb die Sängerin: „Ich habe schon lange kein ungeschminktes Foto mehr gepostet, aber ich dachte mir, nachdem ich so viele glamouröse Bilder mit viel Make-up und Haarteilen veröffentlicht habe, ist es wichtig, mich selbst unter all dem zu zeigen. So sehe ich zu 85 bis 90 Prozent der Zeit aus. Stolz auf meine Sommersprossen, stolz auf mein Kinn, das wie ein Hintern aussieht und stolz auf mich selbst, dass ich mich selbst liebe und so akzeptiere, wie ich bin. #IchLiebeMich.“

Ihre Fans finden ihr ungeschminktes Gesicht großartig, wie sie in den tausenden Kommentaren unter dem Bild schreiben.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos