USA: Halsey erhält Platin

Großer Erfolg für Halsey:

Die Sängerin hat ihre aktuellen Platte „Maniac“ in den USA so häufig verkauft, dass sie nun den Platin-Status erreicht damit hat, berichtet die „Recording Industry Association of America“, kurz „RIAA“. Doch damit nicht genug: Halsey ist übrigens auch die erste Künstlerin des Jahres 2020, die ein mit Platin-ausgezeichnetes Album in den USA vorweisen kann. Die 25-Jährige selbst meinte auf „Instagram“ dazu: „Vielen Dank dafür, dass ihr ‚Maniac‘ zur ersten Veröffentlichung von 2020 gemacht habe, die von der RIAA mit Platin ausgezeichnet wurde.“

Aktuell ist Halsey mit ihrem Album „Maniac“ noch in Deutschland auf Tour unterwegs.

Foto: (c) LVN / PR Photos