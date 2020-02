Valentinstag: Die besten Lieder für Heiratsantrag

Der Valentinstag (14.02.) steht vor der Tür und viele planen an diesem Tag die Frage aller Fragen zu stellen. Damit der Antrag auch an Romantik nichts zu wünschen übriglässt, hat die deutsche Ausgabe des „Rolling Stone“ die zehn besten Lieder für einen gelungenen Heiratsantrag zusammengefasst. Auf der Liste finden sich Klassiker wie „Your Song“ von Elton John und „Eternal Flame“ von den „Bangles“, aber auch neuere Stücke wie Ed Sheerans „Perfect“ und „Marry You“ von Bruno Mars.

Hier die zehn besten Lieder für einen Heiratsantrag:

1. U2 – „With Or Without You“

2. Elton John – “Your Song”

3. Jack Johnson – “Better Together”

4. Eric Clapton – “Wonderful Tonight”

5. The Bangles – “Eternal Flame”

6. John Legend – “All of Me”

7. Bryan Adams – “(Everything I Do) I Do For You”

8. Bruno Mars – “Marry You”

9. Ed Sheeran – “Perfect”

10. Bee Gees – “How Deep Is Your Love”

