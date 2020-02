Valentinstag: John Legend liefert meistgespieltes Liebeslied auf „Spotify“

Gestern (14.02.) war Valentinstag und wer dafür noch den passenden Song sucht, wird bei John Legend fündig. Laut „Spotify“ ist sein Hit „All of Me“ mit 1,1 Milliarden Aufrufen das meistgespielte Liebeslied auf der Valentinstags-Playlist des Streamingdienst-Anbieters.

Legend selbst sagte laut „contactmusic.com“ dazu über den Song, den er seiner Frau Chrissy Teigen gewidmet hat: „Der Einfluss von ‚All of Me‘ verblüfft und inspiriert mich weiterhin. Ich fühle mich so geehrt, dass wir etwas kreiert haben, dass so vielen Menschen so viel bedeutet. Ich habe diesen Song geschrieben, um auszudrücken, was ich für die Frau empfinde, die ich liebe, während wir uns vorgenommen haben, unser Leben zusammen zu verbringen. Und oft ist es so, dass die besten Songs diejenigen sind, die etwas präsentieren, was sowohl persönlich als auch universell ist.“

Hier die Top Ten der weltweit meistgespielten Liebeslieder auf „Spotify“:

1. “All of Me” – John Legend

2. “Thinking out Loud” – Ed Sheeran

3. “Just the Way You Are” – Bruno Mars

4. “I Will Always Love You” – Whitney Houston

5. “Can’t Help Falling in Love” – Elvis Presley

6. “My Girl” – The Temptations

7. “Make You Feel My Love” – Adele

8. “Perfect” – Ed Sheeran

9. “I Don’t Want to Miss a Thing – from „Armageddon“ – Aerosmith

10. “I’m Yours” – Jason Mraz

Foto: (c) PR Photos