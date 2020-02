Vanessa Mai: „Ich bin gerade richtig glücklich!“

Vanessa Mai startet nach einer künstlerischen und persönlichen Krise jetzt wieder voll durch. Eben erst hat sie nach einer rund einjährigen Schaffenspause ihr neues Album „Für immer“ veröffentlicht.

Im Interview mit dem Magazin „Meine Melodie“ sagte die 27-Jährige: „Ich bin gerade richtig glücklich. Auch, weil ich gelernt habe, dass ich die schönen Momente wirklich genießen muss.“ Dass sie in einer Krise steckte, das ist der Sängerin nicht gleich klar gewesen. Sie sagte weiter: „Es war ein schleichender Prozess. Irgendwann schaust du in den Spiegel und erkennst dich selbst nicht mehr richtig. Man spürt das einfach. Jahrelang ging bei mir in der Karriere alles sehr schnell, irgendwann konnte ich das alles nicht mehr wahrnehmen.“ Außerdem sei sie „häufig gereizt und angespannt“ gewesen, was auch für ihre Familie nicht leicht war. Jetzt ist aber wieder alles ok. Sie fügte hinzu: „Umso schöner, dass die Menschen bei mir geblieben sind, allen voran mein Mann Andreas.“

Bei ihren Fans bedankte sich Mai im Interview auch. Sie sagte dazu: „Obwohl sie gemerkt haben, dass mit mir etwas nicht stimmt, waren die Fans für mich da. Das sind die Menschen, wegen denen ich auf der Bühne stehe, und das ist nicht nur so daher geschwafelt.“

Foto: (c) Sony Music / Katja Kuhl