Vergewaltigungsprozess: Harvey Weinstein schuldig gesprochen

Harvey Weinstein ist im Prozess wegen diverser Sexualverbrechen von einer Jury am Obersten New Yorker Gericht schuldig gesprochen worden. Das berichtet unter anderem „spiegel.de“.

Gut zwei Jahre nach dem Start der MeToo-Bewegung hat ein US-Gericht den früheren Filmogul wegen Sexualverbrechen für schuldig befunden. Das teilten die Geschworenen am Montag (24.02.) dem Obersten New Yorker Gericht nach tagelangen Beratungen mit. Weinstein droht nun jahrelange Haft. In dem spektakulären Prozess kam die Jury aus Laienrichtern zu der Entscheidung, den 67-Jährigen wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu verurteilen. Nicht schuldig sei Weinstein jedoch im schwersten Anklagepunkt des „raubtierhaften sexuellen Angriffs“.

Seit 2017 haben mehr als 80 Frauen Weinstein sexuelle Übergriffe vorgeworfen. In dem aufsehenerregenden New Yorker Prozess geht es seit Januar aber vor allem um zwei Vorwürfe: Weinstein soll 2006 die Produktionsassistentin Mimi Haleyi zum Oral-Sex gezwungen und die heutige Friseurin Jessica Mann 2013 vergewaltigt haben.

Foto: (c) Lisa Holte / PR Photos