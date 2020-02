Walk of Fame: 50 Cent hat einen Stern

50 Cent hat jetzt seinen eigenen Stern auf dem berühmtesten Gehweg der Welt, dem Hollywood Walk of Fame.

Am 30.01. fand die feierliche Zeremonie statt. Mit dabei war unter anderem auch Eminem, der die Laudation hielt. Er sagte laut „contactmusic.com“ über seinen Kollegen: „Von all den Dingen, an die ich mich im Jahr 2002 nicht mehr erinnern kann, habe ich eine klare Erinnerung an den Moment, an dem ich 50 zum ersten Mal traf. Das Charisma und die Persönlichkeit – alles entsprach der Intensität seiner Musik. (…) Ich bin heute nicht nur hier, weil er mein Geschäftspartner ist, sondern einer meiner besten Freunde in der Welt. Ich würde sagen, es macht sehr viel mehr Spaß, sein Freund zu sein statt sein Feind. Er ist immer für mich da gewesen, wenn ich ihn gebraucht habe.“

50 Cent selbst bedankte sich bei Eminem und Dr. Dre dafür, dass sie ihm bei seiner Karriere unterstützt haben.

