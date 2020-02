Watermelon Slim veröffentlicht Live-Album

Watermelon Slim meldet sich mit einem neuen Album zurück: Der Bluesmusiker veröffentlicht am 27. März sein neuestes Live-Album mit dem Titel „Traveling Man“, welches als Doppel-CD-Package erscheint.

In der Pressemitteilung des Promoters „Bertus Musikvertrieb“ heißt es dazu: „Zuhause auf den Konzertbühnen fühlt sich der Blueser dann am wohlsten, wenn er mit Slidegitarre und Mundharmonika seiner Profession nachgeht: dem Zelebrieren des Blues. ‚Traveling Man‘ fängt genau diese, dem Künstler eigene, Liveatmosphäre ein. Das Track-Listing enthält eine Auswahl markanter Songs, in denen Watermelon Slim persönliche und politische Themenfelder fokussiert.“

Und hier die Tracklist:

Disc One—The Blue Door

1. Blue Freightliner

2. Truck Driving Songs

3. Northern Blues

4. The Last Blues

5. Scalemaster Blues

6. 300 Miles

7. Jimmy Bell

8. 61 Highway Blues

9. Smokestack Lightning/Two Trains Running

10. Frisco Line

Disc Two—The Depot

1. Let It Be In Memphis

2. Into The Sunset

3. John Henry

4. Archetypal Blues

5. Oklahoma Blues

6. Devil’s Cadillac

7. Dark Genius

Foto: (c) Bertus Musikvertrieb