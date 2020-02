Weitere Überraschung von Sam Smith

Gestern (14.02.) gibt es die neue Single „To Die For“ von Sam Smith, doch der Sänger hat noch eine weitere Überraschung für seine Fans parat.

Auf „Instagram“ schrieb er: „Ihr wunderschönen Menschen, ich freue mich so sehr, dass ihr wegen meines neuen Songs so aufgeregt seid, deswegen wollte ich mit euch eine weitere Überraschung teilen. Mein drittes Album ‚To Die For‘ wird am 01. Mai eures sein. (…) Ich bin auf dieses Album stolzer, als ich es auf alles Vorherige bin. Ich habe mich in den letzten zwei Jahren befreit, während ich dies geschrieben habe und ich hoffe, ihr könnt zu diesen Geschichten tanzen und eine Bindung aufbauen. Es ist alles für euch, immer.“ Und über seine aktuelle Single lässt Smith noch zusätzlich verlauten: „Ich habe mein Herz und meine Seele in diesen Song gesteckt. Ich bin so glücklich, dass ‚To Die For‘ jetzt euer ist und ich kann gar nicht ausdrücken wie aufgeregt ich bin, ihn eines Tages live zu singen.“

Übrigens: Das passende Musikvideo zur Single „To Die For“ gibt es auch schon auf „YouTube“.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos