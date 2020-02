Wer kann so schnell rappen wie Eminem?

Eindrucksvolle 224 Worte in nur 31 Sekunden – auf diese beachtliche Zahl kommt Eminem in seinem Song „Godzilla“. Gibt es jemanden, der es schneller kann? Das will der Rapper herausfinden und rief deswegen auf „Instagram“ die „#GodzillaChallenge“ aus.

Unter einem Clip, in dem der 47-Jährige genau dies unter Beweis stellt, schrieb er: „Wer kann da mithalten? Reposte das und es gibt Preise für meine Favoriten.“

Auf „Twitter“ finden sich bereits einige eindrucksvolle Nachahmer. Teilweise machen das die Amateur-Rapper mit nur einem einzigen Atemzug.

Foto: (c) Universal Music