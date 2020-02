Wer will mit „Bon Jovi“ singen?

Wer möchte nicht einmal mit „Bon Jovi“ auf der Bühne stehen und mit ihnen singen? Das ist jetzt möglich. Denn bevor die Rocker ihren Fans mit ihrer neuen Single „Limitless“ einheizen, haben sie sich eine ungewöhnliche Aktion ausgedacht.

Auf der Webseite „SingBonJovi.com“ hat die Band ihren Anhängern die Lyrics des Songs und auch einen Backing-Track zur Verfügung gestellt, sodass sie dazu eine eigene Version von „Limitless“ einsingen können. Wer das so aufgenommene Video in einer „Instagram Story“ hochlädt und mit dem Hastag #SingBonJoviContest versieht, nimmt automatisch am Wettbewerb teil. In der Pressemitteilung heißt es laut dem „Rolling Stone Magazine“ dazu: „Da noch niemand den vollständigen Song gehört hat, müssen die Nutzer ihre eigene Kreativität einbringen und die Lyrics so einsingen, wie sie es sich selbst vorstellen.“ Der Gewinner wird bei der Veröffentlichung von „Limitless“ vorgestellt und darf den Track gemeinsam mit der Band auf der Bühne singen.

„Limitless“ ist übrigens die erste Single aus dem neuen „Bon Jovi“-Album „2020“, was eine politische Platte werden wird.

