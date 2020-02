Wilhelmine: Ihre Lieder sollen etwas auslösen

Mitte April geht Wilhelmine mit ihrem Album „Komm wie du bist“ auf Deutschlandtour.

Im Interview mit „MTV“ verriet die Sängerin, was wohl aus ihr geworden wäre, wenn sie nicht zur Musik gekommen wäre. Dazu sagte sie: „Vermutlich würde ich Gewürze auf Wochenmärkten verkaufen, die ich in den sechs eher kälteren Monaten in fernen Ländern handverlesen zusammensuche.“ Außerdem erklärte sie, was ihre Fans in den nächsten Jahren von ihr erwarten dürfen. Dazu sagte die Musikerin: „Authentizität und Leichtigkeit. Mehr Lieder. Lieder, die etwas auslösen. Nicht im Hintergrund, sondern beim feinen, kleinen individuellem Hinhören.“

Wilhelmine ist als Kind übrigens in einem besetzten Haus groß geworden.

Foto: (c) Daniel Graf / Warner Music