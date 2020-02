Wilhelmine: Manifest für die Selbstliebe

Mit „Solange du dich bewegst“ feiert Wilhelmine sich selbst und hält damit an ihren Stärken fest, was man ansonsten leider viel zu selten macht.

Über die erst kürzlich erschienene Single sagte die Sängerin laut „Warner Music“: „’Solange du dich bewegst’ ist mir ein sehr wichtiges Lied. Ich habe es geschrieben als Erinnerung an mich, dass bisher immer alles gut wurde, wenn ich weitergemacht habe, vor allem lächelnd weitergelaufen bin. Klar ist das Leben nicht immer rosig. Ganz und gar nicht. Manchmal wundert man sich, woher die ganzen Steine nur kommen können, die sich einem in den Weg rollen. Und genau darum geht es. Es geht darum, dass man genau diese Steine lernt zu akzeptieren und trotzdem positiv dem gegenüber gestimmt bleibt, was da kommen mag.“

Nach Support-Touren für „Selig“ und Lotte steht für Wilhelmine im April ihre erste eigene Headliner-Tour an. Hier die Termine:

14.04.20 – München – zehner

15.04.20 – Erfurt – Museumskeller

16.04.20 – Mainz – Schon Schön

17.04.20 – Essen – Tempel Bar

18.04.20 – Münster – Sputnik Café

20.04.20 – Hannover – LUX

21.04.20 – Köln – Luxor

22.04.20 – Haldern – Haldern Pop Bar

23.04.20 – Hamburg – Hebebühne

27.04.20 – Berlin – Bar jeder Vernunft

28.04.20 – Dresden – Bärenzwinger

Foto: (c) Daniel Graf / Warner Music