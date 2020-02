Wireless Festival 2020 mit Kendrick Lamar und A$AP Rocky als Headliner

Das Wireless Festival im Alten Rebstockpark in Frankfurt am Main findet dieses Jahr am 10. und 11. Juli statt. Das Open-Air ist ein Pop-, Electronic-, EDM- und Hip-Hop-Festival und lockt etwa 30.000 Fans an. Headliner dieses Jahr sind Kendrick Lamar und A$AP Rocky, berichtet „eventim.de“, dort gibt es auch bereits die Tickets für das Zwei-Tages-Festival in der Rhein-Main-Metropole. Außerdem demnach live on stage: Apache 207, Loredana und Trettmann.

Das ist laut „eventim.de“ ein Auszug der Übersicht der Künstler:

Freitag, 10. Juli 2020:

A$AP Rocky

Apache 207

DaBaby

KC Rebell & Summer Cem

Meek Mill

Shirin David

Tierra Whack

Trettmann

Young Thug

Samstag, 11. Juli 2020:

A Boogie Wit Da Hoodie

Kendrick Lamar

Loredana

Mero

Roddy Ricch

Shindy

SSIO

Tyga

